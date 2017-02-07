Задержание. Фото: Pierre France, Facebook

По последней информации, активиста Марка Гальперина могли задержать в рамках производства по делу по части 1 статьи 280 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Эту информацию «Новой газете» сообщили друзья Гальперина. Однако адвокат Ксения Костромина не смогла подтвердить, что речь именно об этой статье: по ее словам, информация появится позднее. В МВД по Москве также не смогли оперативно ответить на вопросы «Новой газеты».

Ранее СМИ предполагали, что Гальперина могли задержать по делу о неоднократных нарушениях на митингах.

Утром во вторник сотрудники правоохранительных органов выпилили дверь квартиры Гальперина. По словам самого активиста, до этого они «полчаса звонили в дверь, не представлялись», потом пытались открыть замок. Сам Гальперин отказался открывать дверь.

«Новой газете» подтвердили, что Гальперин попытался убежать от полиции, спрыгнув с балкона второго этажа квартиры его родителей. В квартиры в эти минуты продолжается обыск.

Также активист Анна Фролова сообщила, что обыски проходят также в квартире бывшей жены Гальперина.

В пользу версии допроса в рамках дела о нарушениях на митингах говорит тот факт, что в сентябре 2015 года Гальперина задержали на Манежной площади, когда он стоял в пикете. По итогам Тверской суд признал Гальперина виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия и оштрафовал на 200 тысяч рублей.