Европейский суд по правам человека признал действия российских властей при согласовании массовых мероприятий ограничивающими право на свободу собраний, сообщается в решении суда.

Группе россиян, которые подали жалобу, присудили в общей сложности 173,5 тысяч евро. Жалобу подавали 23 человека, среди них правозащитник Лев Пономарев и лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов.

В жалобе отмечается, что власти препятствовали проведению 28 акций с 2009 по 2012 годы. Решение ЕСПЧ касается в том числе митингов «Стратегия-31», которые проходят в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний.

ЕСПЧ признал нарушение прав заявителей на средство правовой защиты, свободу собраний и объединений, а также свободу и личную неприкосновенность, а также справедливое судебное разбирательство.

На прошлой неделе ЕСПЧ присудил политику Алексею Навальному 63 тысячи евро. Он оспаривал семь случаев задержаний: после президентских выборов в марте 2012 года, три задержания после акции протеста на Болотной площади в мае 2012 года, у Следственного комитета в октябре 2012 года и два задержания у Замоскворецкого районного суда Москвы в феврале 2014 года.