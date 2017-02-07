ЕСПЧ признал действия российских властей на митингах нарушением права на свободу собраний
Европейский суд по правам человека признал действия российских властей при согласовании массовых мероприятий ограничивающими право на свободу собраний, сообщается в решении суда.
Группе россиян, которые подали жалобу, присудили в общей сложности 173,5 тысяч евро. Жалобу подавали 23 человека, среди них правозащитник Лев Пономарев и лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов.
В жалобе отмечается, что власти препятствовали проведению 28 акций с 2009 по 2012 годы. Решение ЕСПЧ касается в том числе митингов «Стратегия-31», которые проходят в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний.
ЕСПЧ признал нарушение прав заявителей на средство правовой защиты, свободу собраний и объединений, а также свободу и личную неприкосновенность, а также справедливое судебное разбирательство.
На прошлой неделе ЕСПЧ присудил политику Алексею Навальному 63 тысячи евро. Он оспаривал семь случаев задержаний: после президентских выборов в марте 2012 года, три задержания после акции протеста на Болотной площади в мае 2012 года, у Следственного комитета в октябре 2012 года и два задержания у Замоскворецкого районного суда Москвы в феврале 2014 года.