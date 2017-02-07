Президент России Владимир Путин приказал провести внеплановую проверку Воздушно-космических сил российской армии. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Сегодня в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка Воздушно-космических сил», — сказал он.

По его словам, органы военного управления, соединения и воинские части приводятся в высшую степень боевой готовности. Со всеми проверяемыми воинскими частями будут проведены тактические учения, также развернуты системы противовоздушной обороны.

Шойгу пояснил, что проверка запущена «для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач».

В конце ноября войска противовоздушной обороны (ПВО) России в Крыму перевели на усиленный режим работы из-за проведения Украиной ракетных стрельб в акватории Черного моря. На усиленный режим тогда также перевели Черноморский флот.