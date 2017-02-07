Правозащитник Лев Пономарев, выигравший дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) о действиях российских властей при согласованных мероприятиях, рассказал, что оспаривал в суде две акции 2010 года.

Он напомнил, что мэрия Москвы отказалась согласовать марш в первую годовщину гибели адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Планировалась, что шествие пройдет по пешеходной зоне бульваров.

«Мы хотели пройти от кинотеатра "Россия" по бульварам к памятнику Грибоедова на Чистых прудах и провести там митинг. Заявку не согласовали. Подавали потом заявку на два пикета — около "России" и на Чистых. Массовый пикет тоже не согласовали», — рассказал Лев Пономарев «Новой газете», добавив, что после этого шествие все же состоялось.

Люди шли по запланированному маршруту без плакатов. Однако позднее кто-то развернул плакаты, сотрудники полиции тут же задержали несколько человек. Колонна дошла к памятнику Грибоедова, где также собрались митингующие.

«Мы стояли молча, полиция нас не трогала. Обстановка была напряженная. Я подошел к полицейским, попросил разрешить нам использовать рупор. Разрешили. Ребята стали говорить, вспоминать Маркелова. Потом я увидел, как полицейский со спины подошел к человеку, у которого был рупор, выхватил его и убежал. За ним побежала толпа, но он спрятался за кордон», — продолжил Пономарев.

После этого, протестующие начали бросаться льдом, полиция начала задержания. По словам правозащитника, он пошел на переговоры с полицейскими. Тогда Пономарев сказал, что протестующие не разойдутся, пока не отпустят задержанных.

«Тогда ОМОНом руководил генерал Козлов. Я сказал ему, что мы не разойдемся, пока не отпустят задержанных. При мне он спросил, где автобус с задержанными. Сказали, что уехал. «Как уехал? Я не отдавал команду. Вернуть автобус» Попросил дать слов, что мы разойдемся. Он понимал, что это провокации. Выпустили всех, я сказал об этом молодежи, все разошлись», — вспоминает он.

Вторая акция «В защиту социальных прав» должна была пройти 5 марта 2010 года. Также планировалось шествие по Тверскому бульвару и митинг. Однако власти Москвы отказали в заявке.

«Это (отказы властей в акциях — ред.) идет с Марша несогласных», — заключил Лев Пономарев.

Ранее во вторник Европейский суд по правам человека признал действия российских властей при согласовании массовых мероприятий ограничивающими право на свободу собраний. Группе россиян, которые подали жалобу, присудили в общей сложности 173,5 тысяч евро. Жалобу подавали 23 человека, среди них правозащитник Лев Пономарев и лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов.