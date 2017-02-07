В Смольный районный суд города Санкт-Петербурга поступила жалоба на постановление суда о прекращении административного дела о йоге в отношении Дмитрия Угая. Об этом «Новой газете» сообщил юрист правозащитного центра «Мемориал» Денис Шедов.

По его словам, апелляция была подана в последние дни, когда закон позволяет подать жалобу. Шедов предположил, что сотрудники правоохранительных органов «долго думали и решались».

Также правозащитник сообщил, что в данный момент готовится возражение на апелляцию. Шедов пояснил, что целью Угая не были призывы к вступлению в религиозную организацию, а только донесение академический знаний, что и будет отражено в документе.

Напомним, Дмитрия Угая задержали 22 октября на его лекции о йоге. Полиция пришла туда по заявлению петербуржца Наиля Насибулина, который предупредил правоохранителей о нарушении «закона Яровой» на фестивале индийской культуры.

Угая обвинили в осуществлении миссионерской деятельности без разрешения религиозной организации. Тогда судья прекратил дело, не признав в Угае миссионера.

Елизавета Королькова