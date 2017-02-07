Верховный суд Белоруссии подтвердил законность решения о выдаче блогера Александра Лапшина Азербайджану. Однако путешественника пока не будут экстрадировать, потому что его супруга официально обратилась к белорусским властям с просьбой о предоставлении ему дополнительной защиты.

«Если в стране, куда экстрадируют человека, существует возможность опасность для жизни здоровья, то возможно получить дополнительную защиту. Это не совсем политическое убежище. Хочется попросить президента Белоруссии все-таки рассмотреть этот вопрос и изменить решение по делу. Александра может ожидать политическое преследование, жестокое обращение в местах заключения. Просим, чтобы он дал возможность Александру выйти на свободу и избежать экстрадиции и репрессий», — сказала Екатерина «Новой газете».

Она добавила, что на прошлой неделе российский консул был у Александра. «Он был и сегодня на оглашении. Надеюсь, что МИД России сможет противостоять экстрадиции. Союзный договор никто не отменял, нужно, чтобы Белоруссия и Россия объединились», — добавила она.

Напомним, блогера Александра Лапшина, известного под псевдонимом Puerrtto, задержали 15 декабря в Минске по запросу Азербайджана. Его арестовали на два месяца.В конце января 2017 года прокуратура Белоруссии согласилась экстрадировать Лапшина в Баку. На обжалование этого решения у блогера было две недели. Однако 26 января суд отклонил апелляцию.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции призвал выдать Александра Лапшина Азербайджану.

«Я же вам поручил: отдайте его по закону. По закону так: россияне хотят его? — нет; израильтяне, он же гражданин Израиля, — ну, вроде, нет. Азербайджан обратился не к нам, а в Интерпол. Мы, согласно решению Интерпола, его задержали, и согласно всем законам и порядку, должны передать его Азербайджану», — сказал он.

При этом Александр Лукашенко добавил, если Израиль и Россия «договорятся, мы сделаем, как они договорятся».