Басманный суд Москвы поместил под домашний арест журналиста и правозащитника Айгуль Махмутову, которую судили несколько лет назад по делу о вымогательстве («Новая газета» неоднократно сообщала о развитии ситуации). Суд состоялся еще 23 января. Мера пресечения избрана на два месяца, до 22 марта 2017 года.

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Как стало известно «Новой газете», Айгуль прописана в Москве в квартире у главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, однако фактически проживала по другому адресу. В связи с постановлением суда, сейчас она вынуждена находится под домашним арестом именно в квартире правозащитницы.

Сама Алексеева подала апелляционную жалобу на решение суда. Мосгорсуд рассмотрит ее в среду, 8 февраля, вместе с жалобой самой журналистки о незаконном задержании и аресте.

Накануне ареста, в ночь с 21 на 22 января, Махмутову задержали вместе с бывшим муниципальным депутатом Андреем Черняковым, когда они несли ночное дежурство в Комитете за гражданские права, где вместе работают. Как рассказал Черняков, в час ночи к ним приехал следователь ГСУ СК России Алексей Медников, вместе с ним были четыре сотрудника МУР — Андрей Гулаков, Михаил Сидоров, Евгений Александров и Алексей Колчанов. Черняков обратил внимание, что сотрудники МУР работают в 15 отделе, который занимается карманными кражами.

«Они попросили нас выйти на улицу. Сказали, что нас задерживают, потому что у них такое указание СК. Никаких документов не предъявили. Вели себя вежливо, все снимали на видеокамеру, сказали, что такой приказ», — рассказал Черняков.

После этого на суде Медников, со слов Чернякова, «предоставил заведомо ложные показания на Махмутову». Вот, что сказано в апелляционной жалобе самой Айгуль (документ есть в распоряжении «Новой»): «В судебном заседании Медников А.М. предоставил суду ложные сведения о моей личности для достижения своей цели, заявив, что я являюсь лицом общественно опасным, длительное время нахожусь в федеральном розыске и более того ранее судима».

По словам Чернякова, прокурор Лосева была против меры пресечения в виде домашнего ареста для Махмутовой, отмечая, что оснований для этого нет. В итоге суд все же вынес постановление о домашнем аресте на срок до двух месяцев.

Напомним, Айгуль Махмутову несколько лет назад обвинили в вымогательстве от 400 до 800 рублей у предпринимателей сезонного рынка в Кузьминках. Суд вынес обвинительный приговор.

На тот момент Махмутова была хозяйкой одной из палаток и одновременно «главным редактором» местной газеты (СМИ принадлежало Чернякову). Обвинение в адрес Махмутовой прозвучало после серии ее публикаций о незаконной точечной застройке в районе.

За Махмутову заступились многие известные политики и правозащитники. Все эти годы они не прекращали борьбу за отмену приговора. Но, несмотря на то, что дело получило большой общественный резонанс, кассационная и надзорная судебные инстанции неизменно оставляли в силе приговор райсуда.

Наконец, благодаря вмешательству общественности и правозащитников, которым удалось обратить на это дело внимание двух президентов — Медведева и Путина, — в 2010 году дело против Айгуль прекратили ввиду отсутствия состава преступления, что позволило ей после 3,5 года СИЗО и колонии выйти в 2011 году по УДО.

Однако в 2012 году дело внезапно реанимировал Следственный комитет. Правда, арестовывать Айгуль не стали, ограничившись подпиской о невыезде, зато взяли Чернякова, к тому моменту сделавшемуся куратором ФСБ, не без помощи которой и была раскрыта схема по продаже депутатских мандатов (потому, видимо, кому-то срочно потребовалась его посадка). Сам Андрей Черняков по делу о пропаже депутатских мандатов был приговорен к 2,9 года колонии общего режима.