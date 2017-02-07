По данным Международной правозащитной группы «Агора», полученным в результате постоянного мониторинга рунета, количество фактов ограничения свободы в интернете в России выросло в 8 раз по сравнению с 2015 годом и в 230 раз — за последние 6 лет. Это следует из их доклада «Свобода интернета 2016: на военном положении», представленного 7 февраля.

Как сообщается в докладе «Свобода интернета», поступившем в «Новую газету», в прошедшем году зафиксировано 53004 факта административного давления, 35019 ограничений доступа к сайтам и 298 уголовных преследований пользователей сети. Соавторы доклада, кандидаты юридических наук Павел Чиков и Дамир Гайнутдинов, подчеркивают, что по сравнению с прошлым годом число уголовных преследований увеличилось в 1,5 раза, и при этом возросло число приговоров с реальным лишением свободы.

В докладе также отмечается, что лишь 13,6 миллионов россиян живут в так называемой «зеленой зоне» — группе регионов с относительной свободой интернета.

«Внутри страны жители постепенно оказались в тылу воюющего в киберпространстве государства, в котором действует фактически военное положение с сильной цензурой и жесткой реакцией на любое несогласие, когда самая безобидная критика начальства или попытка оспорить действия руководства рассматриваются как вооруженное нападение. Все это позволяет сделать уверенный вывод — рунет перешел на военное положение», — говорится в докладе.

По данным правозащитной группы СОВА, на момент июня 2016 года по меньшей мере на 54 человек были заведены уголовные или административные дела за лайки и репосты в социальных сетях. Большинство из дел — по статьям «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (280 УК РФ) и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (282 УК РФ).

Так, например, екатеренбурженку Екатерину Вологженинову приговорили к 320 часам обязательных неоплачиваемых работ по 282 статье УК за несколько антивоенных постов на странице «Вконтакте», а на активистку Елизавету Красикову из Иваново завели уголовное дело из-за перепоста «Обращения украинцев к народам России».

Мария Константиниди