Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Бурятии Вячеслава Наговицына. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Наговицын подал в отставку по собственному желанию. Ранее комментируя свой уход с поста, он заявил, что это был очень обдуманный шаг с его стороны.

Этим же указом президент назначил временно сполняющего обязанности главы республики. Им стал Алексей Цыденов, ранее занимавший пост замглавы Минтранса.

Накануне газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила о возможной отставке глав пяти регионов. В их числе был Вячеслав Наговицын.

Собеседник издания также рассказал, что досрочно свой пост могут покинуть главы Карелии (Александр Худилайнен), Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) области, а также губернатор Пермского края (Виктор Басаргин).

В понедельник Басаргин уже заявил, что обратится «к президенту о досрочном сложении полномочий». В то же время в правительстве Ивановской области заявили, что Коньков в отставку не собирается, а информация об отставке глав регионов, которая появилась в СМИ, была получена из неподтвержденных источников.