Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о проведении встреч в «нормандском формате». Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе телефонного разговора, который состоялся во вторник, 7 февраля, лидеры обсудили ситуацию в Донбассе и заявили о необходимости немедленного прекращения огня в зоне конфликта.

Путин, как отмечается в сообщении Кремля, во время разговора привлек внимание Меркель к данным спецмиссии ОБСЕ и заявлениям официальных представителей Киева, «свидетельствующим о попытках украинских силовиков военным путем изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу».

«Налицо явное стремление киевских властей сорвать реализацию Минских договоренностей, а также использовать «нормандский формат» для прикрытия своих деструктивных шагов», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны договорились наращивать дипломатические усилия для мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Дата проведения переговоров пока не оглашается.

Напомним, последняя встреча «нормандской четверки» прошла в Берлине 20 октября. Тогда стороны, в частности, договорились о том, что в Донбасс будет введена вооруженная миссия ОБСЕ, которая должна обеспечить подготовку к проведению местных выборов в регионе.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что Россия не против привлечь в нормандский формат другие страны, в том числе США.