Председатель территориальной избирательной комиссии Королева Жанна Прокофьева написала заявление об увольнении. От этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе комиссии.

По словам пресс-секретаря избиркома Дмитрия Лободенкова, Прокофьева написала заявление об уходе по собственному желанию и Мособлизбирком уже «принял соответствующее решение».

Тем временем в администрации города «Новой газете» пояснили, что председатель не уволилась, а перешла в другую структуру. Теперь Прокофьева займет должность заместителя руководителя администрации города.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила рассмотреть вопрос об отставке председателя территориальной избирательной комиссии города Королева в связи с нарушениями на выборах. Тогда она подчеркивала, что по ситуации в Королеве «очень большие вопросы», которые превратились в хронические. Однако тогда Московская областная избирательная комиссия сочла работу председателя удовлетворительной.

В феврале в Центризбиркоме решили провести дополнительную проверку работы Прокофьевой. Для этого была сформирована соответствующая рабочая группа.

Елизавета Королькова