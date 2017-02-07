В Новосибирске женщина испугалась, что участники викторины, посвященной персонажу книг Джоан Роулинг, могут сварить в новосибирской библиотеке «волшебные зелья».

Викторину о Гарри Потере в Централизованной библиотечной системе Д.С.Лихачева проводили уже второй раз. В последний день мероприятия в библиотеку пришла женщина, которая обеспокоилась, что дети могут сварить придуманное волшебное зелье, рассказали «Новой газете» в библиотеке.

«Согласно анкете, которая выдавалась всем участникам, дети должны были только придумать свой собственный рецепт волшебного зелья и его предназначение. Задания сварить зелье в анкете не было», — уточняет директор библиотеки Ирина Зырянова.

По ее словам, жалоба никак не повлияла на проведение мероприятия:

«Никто нам ничего не запрещал, просто пришла эта женщина и пожаловалась. С долей иронии нужно к этому относиться. Это всего лишь совпадение, мы и так в этом году дольше проводили викторину, чем в прошлом», — добавила Зырянова.

В рецепты зелий были включены как реальные, так и фантастические ингредиенты. Например, чтобы подготовить зелье от прыщей, необходимы: сушеная крапива, толченные змеиные клыки и отварные рогатые улитки.

Викторина, посвященная Гарри Поттеру, проходила в Новосибирской библиотеке со 2 по 6 февраля. В мероприятии приняли участие 23 человека. Ответить на вопросы можно было как на сайте библиотеки, так и в самом дворце книги. Победителям вручали дипломы.

Андрей Дубровский