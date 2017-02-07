Главного библиографа Российской национальной библиотеки Татьяну Шумилову уволили после интервью Росбалту, в котором она раскритиковала возможное слияние учреждения с Российской государственной библиотекой, передает «Фонтанка».

Во вторник, 7 февраля, она получила приказ об увольнении. Ей дали время до вечера, чтобы завершить дела в библиотеке.

По словам Шумиловой, в 14:00 её вызвали в отдел кадров Публички, где находились глава отдела, сотрудник юридической службы и заведующая информационно-библиографическим отделом.

В субботу, 4 февраля, стало известно, что Татьяна Шумилова получила уведомление о грубом нарушении трудовой дисциплины. В документе указано, что она отсутствовала на рабочем месте более 4 часов 30 января.

В этот день библиограф была на пресс-конференции, посвященной объединению библиотек. Шумилова заранее предупреждала, что не будет работать 30 января в счет отпускного дня, который ей ранее пришлось отработать в январе.

Напомним, в начале января стало известно, что с идеей слияния библиотек к министру культуры Владимиру Мединскому обратились их руководители Владимир Гнездилов (РГБ) и Александр Вислый (РНБ). Мединский передал их обращение главе правительства Дмитрию Медведеву в конце минувшего года.

Как выяснилось, идет процесс объединения фондов, а здание Российской национальной библиотеки передадут Санкт-Петербургской епархии РПЦ.