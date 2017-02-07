В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников филиала «Больница №1» медсанчасти-78 ФСИН России из-за гибели онкобольной заключенной, сообщили «Новой газете» в организации «Зона права».

Тюремные врачи подозреваются в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Независимая медицинская экспертиза показала, что еще в мае 2015 года тюремные врачи выявили у женщины признаки рака. Тем не менее, диагностика заболевания была проведена только через пять месяцев, специфическое же противоопухолевое лечение не начиналось вовсе.

По данным следствия, после окончательного подтверждения заболевания и осмотра онколога, женщина не была направлена на лечение, получала только симптоматическую терапию, которая не препятствовала дальнейшему развитию заболевания.

Осужденная неоднократно и безуспешно просила руководство ИК-2 и областной больницы имени Гааза оказать ей надлежащую медпомощь.

«По нашим данным, впервые в северной столице следователи возбудили уголовное дело в отношении тюремных врачей в связи с некачественным оказанием помощи, приведшем к летальному исходу, — отмечает адвокат Виталий Черкасов, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права». — В моем производстве находится более десяти дел о неоказании надлежащей медпомощи тяжелобольным осужденным в учреждениях УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Лишь четырех осужденных удалось освободить из колоний. Одна из них, Н., умерла вскоре после освобождения».

В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза с целью установить конкретного виновного.

В марте 2016 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказался освободить женщину из колонии. При том, что, по словам лечащего врача, химиотерапия могла продлить жизнь Н, однако провести процедуру в областной больнице имени Гааза было невозможно из-за отсутствия соответствующей лицензии.

После обращения правозащитников в ЕСПЧ об оказании Н. экстренной медпомощи в мае Санкт-Петербургский городской суд отменил решение суда первой инстанции и освободил женщину. Через два месяца она умерла.

В сентябре 2016 года руководитель «Зоны права» Сергей Петряков направил свое возражение на Меморандум правительства РФ и попросил взыскать в пользу отца погибшей женщины 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.

Уполномоченный РФ при Европейском суде Георгий Матюшкин пришел к выводу, что жалоба является неприемлемой для рассмотрения по существу. С его точки зрения, нарушений статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрет бесчеловечного обращения и право на эффективные средства правовой защиты) в деле не имеется.

Мария Константиниди