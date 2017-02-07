Координатору «Открытой России» Владимиру Кара-Мурзе-младшему поставили диагноз «токсическое действие неустановленного вещества». Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Вадим Прохоров.

«Мы, конечно, затребуем все бумаги по этому поводу у правоохранительных органов. Сейчас участковый по месту жительства подтвердил, что при поступлении в больницу ему поставили диагноз "Токсическое действие неустановленного вещества". Его (диагноз – Ред.) вряд ли к данному моменту пересмотрели, потому что в таком случае "неустановленное вещество" стало бы конкретным и установленным. В прошлый раз предполагали, что отравление может быть связано с лекарственными препаратами, которые принимал Владимир, но в этот раз такого не может быть, потому что он ими больше не пользуется», —рассказал Прохоров.

Сейчас состояние здоровья Кара-Мурзы-младшего продолжает оставаться стабильным, но тяжёлым. Продолжается гемодиализ, искусственная вентиляция лёгких, иные реанимационные процедуры, однако «есть некоторые позитивные моменты в функционировании сердца».

Напомним, Владимира Кара-Мурзу-младшего экстренно госпитализировали в Москве 2 февраля. По словам его близких, нынешние симптомы очень схожи с теми, что наблюдались у него в мае 2015 года.

Тогда Кара-Мурза экстренно попал в больницу, где врачи ввели его в состояние медикаментозного сна, поставив диагноз — острая почечная недостаточность. Его отец тогда заявил, что политика отравили.