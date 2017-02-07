Министр иностранных дел Украины Павел Климкин допустил, что в стране может быть введено военное положение в случае обострения ситуации в Донбассе, передает Интерфакс.

Климкин добавил, что страны могут находиться в состоянии войны, но при этом не вводить военное положение.

Ранее в феврале замруководителя администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что введение военного положения не обсуждалось, но этот вопрос актуален и решать его будут в Совете национальной безопасности и обороны.

В конце января в районе населенного пункта Авдеевка обострился конфликт, обе стороны обвинили друг друга в нарушении Минских соглашений. В районе объявлено чрезвычайное положение.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил во вторник, что сомневается в готовности Киева ввести в Донбассе военное положение. «Если они отменят АТО и введут военное положение, то лишатся кредитов, которые им дают. Думаю, они не пойдут на это», — считает он.

В районе конфликта украинские силовики подтягивают военную технику, разворачивает артиллерию, полевые кухни, перевозят штабы, отмечает Захарченко. По его словам, «это признаки подготовки к наступлению».

В августе 2016 года Порошенко допустил введение военного положения в стране и мобилизацию.