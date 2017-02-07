В течение весенней сессии в Госдуму будет внесен законопроект, который позволит эффективнее бороться с «зеркалами» пиратских сайтов, нарушающих интересы правообладателей, сообщил «Новой газете» зампредседателя думского комитета по культуре, депутат от «Единой России» Александр Шолохов.

Депутат пояснил, что сегодня для прекращения распространения пиратского контента не только на сайте, но и на отдельно взятой странице, нужна настолько сложная процедура, «что это становится практически бессмысленным». Вносимый законопроект позволит упорядочить, сделать этот процесс проще.

«Механизм требуется для того, чтобы, с одной стороны, упростить систему предъявлений требований к сайтам, которые нарушают законодательство, и, с другой стороны, сделать эту систему более действенной в плане того, чтобы можно было физически закрывать те или иные сайты, которые неоднократно попадались на нарушении закона», — рассказал Шолохов.

Депутат добавил, что законопроект коснется не только «зеркал», но и других технологий, позволяющих распространять пиратский контент.