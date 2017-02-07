Минпромторг и Минфин разработали программу адресной продовольственной помощи нуждающимся, в рамках которой люди получат специальные карточки, на которые будут начисляться баллы. Об этом сообщает Regnum.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что рассчитывает на старт программы уже в этом году. По словам чиновника, программа уже прошла все основные этапы согласования.

«Мы с вами решаем две задачи. С одной стороны — обеспечиваем адресную поддержку определенным категориям граждан, которые не могу себе позволить сегодня покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи — то есть определенный набор продуктов. Чтобы стимулировать такую возможность, мы выходили с инициативой внедрения продовольственных субсидий через систему адресной поддержки. Такая система работает во многих странах мира», — сказал Мантуров.

В рамках программы нуждающиеся будут получать баллы и бонусы на специальную карту, по которой они смогут приобретать продукты отечественного производства: фрукты, овощи, молоко, мясо, а также саженцы и семена.

Важным аспектом программы Мантуров назвал невозможность накопления баллов на карточках. Он отметил, что баллы необходимо потратить за месяц. В противном случае они сгорят.

Разработка программы началась в 2015 году. Отмечается, что ее запуск потребует 140 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что программа еды по карточкам будет запущена в 2018 году. Тогда Мантуров заявил, что в 2017 году реализовать инициативу не получится, потому что « в бюджет не попадают».

Программа «Продуктовая карта» позволит нуждающимся купить свежие скоропортящиеся продукты российского производства (овощи, фрукты, мясо и птицу, яйца, молоко). В программу не входит продажа алкоголя и сигарет.