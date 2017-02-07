Диссертационный совет МГУ отказался рассматривать по существу диссертацию министра культуры Владимира Мединского.

«Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет № 501.001.72 ВАК РФ на базе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова при историческом факультете не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», — говорится в решении совета.

Еще во второй половине января Мединский обещал публично защитить сво позицию на заседании диссовета.

«Мне стесняться нечего, я абсолютно уверен в своей позиции, и любые нападки на нее под предлогом рассмотрения научной диссертации будут мной публично высмеяны. Я абсолютно готов к любой публичной дискуссии», — говорил он тогда.

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В апреле 2016 года участник «Диссернета» Иван Бабицкий подал в министерство образования и науки заявление с просьбой лишить Мединского степени, поскольку его диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков».

Бабицкий отмечал, что «в случае Мединского основная претензия носит содержательный характер: его работа попросту ненаучна, а местами и прямо абсурдна».

В октябре диссертационный совет Уральского федерального университета должен был рассмотреть заявление о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук. Однако заседание было перенесено по просьбе самого министра в связи с невозможностью его присутствия в Екатеринбурге. Его диссертацию отдали на рассмотрение в МГУ.