В министерстве связи и массовых коммуникаций усомнились в данных правозащитной организации «Агора», согласно которым «в течение 2016 года зарегистрировано 116 тысяч 103 отдельных факта ограничения свободы интернета в России», сообщает Интерфакс.

«В значительной степени цифра в 100 тысяч взята с потолка. Можно считать фактом ограничения интернета любое недовольство или блокировку порнографического сайта», — приводит информационное агентство слова замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексея Волина.

По данным Волина, всего за время существования возможности блокировать сайты число заблокированных ресурсов не превысило нескольких тысяч.

«Я бы на исследование "Агоры" внимания особенно не обращал и жил бы спокойно. Во всяком случае, мы переживать по поводу того, что они написали, точно не будем», — добавил замминистра.

Ранее международная правозащитная группа «Агора» опубликовала данные, согласно которым количество фактов ограничения свободы в интернете в России в 2016 году выросло в 8 раз по сравнению предыдущим годом и в 230 раз — за последние 6 лет.

В 2015 году «Агора » выявила чуть более 15 тысяч таких фактов, отмечается в исследовании. Абсолютное большинство случаев связано с фильтрацией и блокированием контента, а также с запретом информации.