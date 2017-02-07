Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ранее соответствующий законопроект Госдума приняла 27 января, 1 февраля документ одобрил Совет Федерации.

Закон переводит домашние побои из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. За побои, совершенные впервые, предусмотрен арест на срок от 10 до 15 суток, штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей или обязательные работы на 60-120 часов.

За повторные побои закон все же предусматривает уголовную ответственность.

В поддержку законопроекта о декриминализации нетяжких побоев в семье высказывался председатель Госдумы Вячеслав Володин . Он назвал «ошибкой» норму, согласно которой побои в отношении близких родственников остаются в разряде уголовно наказуемых преступлений.

«Мы исходим из того, что вообще нужно исключать семейное насилие, нужно делать все для того, чтобы семьи были крепкими, чтобы не было конфликтов, но когда есть ошибка, ее нужно исправлять», — сказал Володин.

По его словам, при принятии решения по законопроекту депутаты опирались на социальные опросы, согласно которым 59% населения страны высказались против жесткого регулирования семейных конфликтов, которые не привели к вреду для здоровья.