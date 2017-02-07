Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить девяти осужденным 90 тысяч евро за ненадлежащие условия содержания в колонии.

Суд признал, что в отношении заключенных была нарушена статья 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрет пыток и жестокого обращения), а также доступе к эффективным средствам защиты.

Жалобы поступили на исправительные учреждения Карелии, Чувашии, Ростовской, Липецкой, Свердловской, Томской, Тверской и Архангельской областях.

Заключенные жаловались на недостаток свободного места, антисанитарию и дизентерию в помещениях. Об условиях содержания одного из заявителей — Исламе Турпулханове — рассказывает «Правовая инициатива России».

«Это была старая постройка 70-х гг., с трещинами и гнилыми, кривыми стенами; в одном бараке площадью 85 кв.м. проживало 105 человек, при чем здоровые люди содержались вместе с больными ВИЧ, туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями; нормального освещения в бараке не было, была сильная антисанитария, из умывальника текла только холодная мутная вода. С питанием также были проблемы, его подавали в немытой, грязной посуде, поэтому у заключенных появились кишечные инфекции».

Турпухланову удалось отсудить 10750 евро, а общая сумма компенсаций заключенным составила 90 тысяч.

Ранее во вторник ЕСПЧ вынес и другое решение по России, признав нарушением права на свободу собраний действия властей при разгоне митингов.