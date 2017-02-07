Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева в беседе с «Новой газетой» рассказала о шантаже, которому подверглась.

Речь идет о деле журналистки Айгуль Махмутовой. Напомним, ранее «Новая газета» рассказала, что ее задержали в ночь с 21 на 22 января, а на следующий день суд поместил ее под домашний арест. Махмутова проживала на съемной квартире, однако в связи с постановлением суда, сейчас вынужденно находится в квартире Алексеевой, поскольку правозащитница в свое время, желая ее поддержать, прописала у себя.

«Определение суда о помещении ее под домашний арест в моей квартире было незаконным, потому что она никогда у меня не проживала, хотя я ее прописала: ей надо было где-то работать и учиться. Она жила на съемных квартирах, — рассказала «Новой» Людмила Алексеева. — За много лет под подпиской о невыезде она никогда ничего не нарушала, поэтому суд, как я считаю, должен был оставить ее под подпиской о невыезде».

«Мне предложили применить к ней подписку о невыезде при условии, что я ее выпишу из квартиры. Я не какая-нибудь собака, чтобы мной так командовать. Одно дело возражать против ее проживания в моей квартире, а другое дело — совершить пакость. Я этого никогда не сделаю», — заявила правозащитница.

В среду, 8 января, Мосгорсуд рассмотрит сразу две жалобы, одну от Махмутовой (на сам факт задержания и ареста), вторую от Алексеевой (на незаконное помещение под домашний арест журналистки в ее квартире).

Айгуль Махмутову несколько лет назад обвинили в вымогательстве от 400 до 800 рублей у предпринимателей сезонного рынка в Кузьминках. Суд вынес обвинительный приговор. В течение многих лет за Махмутову заступились известные политики и правозащитники. В итоге в 2011 году, отсидев в СИЗО и колонии в общей сложности 3,5 года, она вышла по УДО.