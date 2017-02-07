Активиста Гальперина допросили в качестве свидетеля
Александра КопачеваКорреспондент
Активиста Марка Гальперина, задержанного утром, допросили в качестве свидетеля, рассказала адвокат Ксения Костромина.
Костромина добавила, что она и Гальперин дали подписку о неразглашении, поэтому деталей дела она раскрыть не сможет.
Марка Гальперина задержали ранее во вторник в рамках производства по делу по части 1 статьи 280 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). СМИ предполагали, что Гальперина могли задержать по делу о неоднократных нарушениях на митингах.
Утром во вторник сотрудники правоохранительных органов выпилили дверь квартиры Гальперина. По словам самого активиста, до этого они «полчаса звонили в дверь, не представлялись», потом пытались открыть замок. Сам Гальперин отказался открывать дверь.