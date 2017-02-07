Ведущего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Дениса Рощина, участвовавшего в подготовке меморандума о лженаучности гомеопатии, уволили с работы. Об этом сообщает издание «Здоровье Mail.Ru», в рапоряжении которого оказалась копия приказа о расторжении трудового договора.

Рощину, с его слов, сказали, что причина увольнения — его участие в подготовке меморандума. Сам Рощин причиной своего увольнения назвал действия гомеопатического лобби.

Об увольнении ему сообщили на следующий день после публикации меморандума — 7 февраля. При этом в приказе о расторжении трудового договора указано, что он прекращен по личному заявлению работника. Документ датирован 31 января.

В свою очередь сам Рощин заявил, что заявления об уходе не писал, а с приказом его не ознакомили. Документ, по его словам, прислали по электронной почте уже после того, как сообщили об увольнении. Издание отмечает, что в приказе подписи Рощина нет.

Рощин не собирается обращаться в суд и, как пишет «Здоровье Mail.Ru», даже рад тому, что все так закончилось.

В минувший понедельник Российская академия наук (РАН) опубликовала меморандум «О лженаучности гомеопатии». В РАН пришли к выводу, что принципы гомеопатии противоречат известным законам природы, а гомеопатические препараты опасны для здоровья, потому что больные тратят значительные средства на недействующие препараты.

Комиссия посоветовала Минздраву изъять гомеопатические препараты из больниц, а также маркировать упаковки таких препаратов, предупреждая потребителей о их недоказанной эффективности.