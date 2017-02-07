Правительство решило не ограничивать сроки бесплатной приватизации жилья. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с инициативой бессрочной приватизации. Присутствовавшие на совещании министры поддержали эту инициативу.

«В ближайшее время мы законодательно закрепим эту инициативу, а сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением 1 марта, как это было запланировано ранее», — сообщил Медведев на своей странице в фейсбуке.

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Глава Минстроя Михаил Мень сообщил «Коммерсанту», что решению по снятию временных ограничений по действию бесплатной приватизации «предшествовала большая дискуссия» в правительстве, Госдуме и партии «Единая Россия».

«Оно направлено на то, чтобы больше не создавать ажиотаж вокруг этого вопроса и люди всегда имели возможность приватизировать свое жилье»,— пояснил министр.

В первоначальном варианте законопроект предусматривал продление приватизации до 2020 года для отдельных категорий граждан: крымчан, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, и детей-сирот. Теперь Медведев поддержал бессрочную бесплатную приватизацию жилья для всех категорий граждан России.

Второе чтение законопроекта, поправки в который уже внесли, намечено на 8 февраля. Если эти поправки будут приняты, то приватизация останется бесплатной навсегда.