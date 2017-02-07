Следственный комитет по республике Карелия возбудил уголовное дело в отношении еще одного заключенного, отбывающего наказание в исправительной колонии №7 в Сегеже.

Кобы Тургай, осужденный по статьям 161 УК РФ (разбой) и 162 УК РФ (грабеж), в ноябре прошлого года заявил о систематическом избиении его сотрудниками исправительного учреждения в период с мая 2015 по март 2016.

Адвокат Тургая Виталий Черкасов отметил, что при последнем разговоре со следователем следственного отдела города Сегежа ему были предоставлены документы медицинской экспертизы (в том числе и рентген), якобы не подтверждающие наличие у Тургая ни перелома правой ноги, ни сломанных ребер.

Черкасов направил ходатайство о недоверии медицинским документам из колонии и просил направить своего подзащитного на медицинское освидетельствования в иное независимое медицинское учреждение. После этого дополнительной информации от СК адвокат не получал.

На основании проведенной проверки в возбуждении уголовного дела по факту избиения заключенного отказано. Кроме того, на Шугая возбуждено дело по статье 306 УК РФ «заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».

Напомним, что это второй случай заведения уголовного дела на заключенного в ИК-7 в Сегеже за эту неделю. 1 февраля следственными органами СК России по республике Карелия возбуждено два уголовные дела в отношении осужденного Хасбулата Габзаева, подозреваемого в избиении охранников колонии (ч. 2 ст. 321 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи осуществлением им служебной деятельности»).

Габзаев, приговоренный к трем годам лишения свободы по статье 30, часть 2 статьи 208 УК («Приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании»), одним из первых сообщивших о пытках в колонии в Сегеже.

Ситуация с пытками и систематическим избиением заключенных в Сегеже стала известна из открытого письма Ильдар Дадина, осужденного по 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Мария Константиниди