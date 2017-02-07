Активисты партии «Яблоко» провели одиночные пикеты у здания Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве.

Участники акции выступили в поддержку активиста Марка Гальперина, которого во вторник утром задержали сотрудники ФСБ. В пикете также принял участие глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин.

Фото: Глеб Лиманский/ "Новая газета"

«Мы пришли потребовать немедленного освобождения этих людей. Нарушена конституция грубейшим образом, нарушены все мыслимые и немыслимые процессуальные нормы и законы. Мы пользуемся правом выйти на пикет, чтобы выразить свой протест против того беспредела, которой всем уже надоел», — сказал Митрохин.

Фото: Глеб Лиманский/ "Новая газета"

Марка Гальперина задержали ранее во вторник в рамках производства по делу по части 1 статьи 280 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Сотрудники правоохранительных органов выпилили дверь квартиры Гальперина. По словам самого активиста, до этого они «полчаса звонили в дверь, не представлялись», потом пытались открыть замок. Сам Гальперин отказался открывать дверь.

СМИ предполагали, что Гальперина могли задержать по делу о неоднократных нарушениях на митингах. «Открытая Россия» сообщала, что поводом стало интервью активиста, которое опубликовала журналист «Градус-ТВ» Ольга Сапронова.

Адвокат Ксения Костромина рассказала, что Гальперина допросили как свидетеля. Помимо этого, она и Гальперин дали подписку о неразглашении, поэтому деталей дела она раскрыть не сможет.