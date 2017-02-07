Министерство внутренних дел Белоруссии начало проверку в отношении чиновников Россельхознадзора по факту нарушения норм международного права. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«МВД Республики Беларусь располагает данными о том, что отдельные должностные лица федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории России». — говорится в заявлении.

Кроме того, ведомство обвинило Россельхознадзор в «распространении недостоверной информации», дискредитирующей белорусских производителей.

В связи с этим подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД Белоруссии проводят доследственные проверки по признакам преступлений, предусмотренных статьей 249 белорусского Уголовного Кодекса («Дискредитация деловой репутации конкурента»).

Ранее в пятницу в ходе пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил возбудить дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

«Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта или крышуют или где-то работают, или собственниками. Они конечно по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются вот эти барьеры», — сказал президент Белоруссии.

В ответ в Россельхознадзоре заявили, что не получали никаких официальных документов по этому поводу от белорусской стороны.

«Мы уверены в законности своих действий, которые были направлены на то, чтобы уберечь российских потребителей от некачественной продукции. Это то, чем и должно заниматься наше ведомство», — сказала «Новой газете» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.