Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело на бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и нескольких его подчиненных. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя ведомства Александра Куренного.

«Заместитель генпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалинской области – председателя правительства области Хорошавина, его заместителя Сергея Карепкина, советника губернатора Андрея Икрамова и министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Николая Борисова», — сказал он.

Экс-губернатор и его подчиненные обвиняются в получении взятки на общую сумму около 522 млн рублей за период с 2009 по 2015 год. По данным предварительного следствия, они систематически получали от предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области, взятки в крупном и особо крупном размере за право выполнения работ по государственным контрактам.

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Напомним, Хорошавин был губернатором Сахалинской области с 2007 по 2015 год. Он работал сопредседателем совета представителей уполномоченного государственного органа по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и был членом политсовета сахалинского отделения партии «Единая Россия». В марте 2015 года его задержали в собственном кабинете.