Парламент Шотландии проголосовал против запуска «Брексит» (выхода Великобритании из Европейского союза). Об этом сообщает РИА Новости.

Голосование не будет иметь никаких последствий, потому что Верховный суд Великобритании недавно постановил, что для задействования 50-й статьи Лиссабонского договора необходимо лишь одобрение британским парламентом, а не региональными.

Напомним, ранее палата общин британского парламента уже приняла законопроект о начале выхода Соединенного королевства из ЕС. Кроме того, правительство Великобритании опубликовало так называемую Белую книгу, в которой представило «плавный» сценарий по выходу страны из состава Евросоюза. В документе указывается, что для страны крайне важно выйти из единого европейского рынка и достичь «соглашения о беспошлинной торговле» с ЕС.

Ранее в октябре первый министр Шотландии Никола Старджен заявила, что Шотландия может отделиться до того, как Великобритания выйдет из Евросоюза, и обещала инициировать референдум по данному вопросу.