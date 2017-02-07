Ректоры нескольких петербургских вузов обратились к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой передать Исаакиевский собор Русской православной церкви к Пасхе. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни», — говорится в письме, которое они подписали на приеме у председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

Под письмом подписались первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Дементьев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения Александр Евменов, ректор Балтийского государственного технического университета (Военмех) Константин Иванов и ректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Александр Тургаев.

О том, что власти Петербурга намерены передать Исаакиевский собор в пользовании РПЦ сроком на 49 лет стало известно ранее в январе. Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что собор при этом сохранит функции музея.

Общественность Санкт-Петербурга выразила несогласие с решением властей. В частности, против передачи собора РПЦ выступил Союз музейных работников.

Позднее на Марсовом поле в Петербурге прошла акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Она состоялась в формате встречи с депутатами, поскольку власти не согласовали митинг.