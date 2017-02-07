Блогера Александра Лапшина, гражданина России, доставили специальным рейсом из Минска в Баку. Об этом сообщает Интерфакс.

На решение не повлияло обращение супруги Лапшина к белорусским властям с просьбой о предоставлении ему дополнительной защиты.

Ранее во вторник Верховный суд Белоруссии подтвердил законность решения о выдаче блогера Азербайджану. Напомним, блогера Александра Лапшина, известного под псевдонимом Puerrtto, задержали 15 декабря в Минске по запросу Азербайджана. Его арестовали на два месяца.В конце января 2017 года прокуратура Белоруссии согласилась экстрадировать Лапшина в Баку. На обжалование этого решения у блогера было две недели. Однако 26 января суд отклонил апелляцию.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции призвал выдать Александра Лапшина Азербайджану.

«Я же вам поручил: отдайте его по закону. По закону так: россияне хотят его? — нет; израильтяне, он же гражданин Израиля, — ну, вроде, нет. Азербайджан обратился не к нам, а в Интерпол. Мы, согласно решению Интерпола, его задержали, и согласно всем законам и порядку, должны передать его Азербайджану», — сказал он.

При этом Александр Лукашенко добавил, если Израиль и Россия «договорятся, мы сделаем, как они договорятся».