Федеральная антимонопольная служба хочет запретить госкомпаниям покупать новые активы, а в случае неэффективной деятельности обязать избавляться от профильных активов. Такое предложение содержится в проекте президентского указа, который внесен на рассмотрение правительства, пишут «Ведомости».

«Главная угроза конкуренции исходит от самого государства, нужно президентским указом снижать государственное участие в экономике», –пояснил замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

Предполагается, что продажа неэффективными госкомпаниями профильных активов позволит снизить рыночную долю государственных и муниципальных компаний и уменьшить госучастие в экономике.

В ФАС добавили, что в случае, если госкомпания эффективна, является полноценным участником рынка, а принадлежность государству не ухудшает условия конкуренции, активы можно и не отчуждать.

Поданным ведомства, в 2016 году государство имело активы или специальное право участия в управлении в 1627 акционерных обществах. В план по приватизации на 2017–2019 год, который ободрило правительство, включены нескольких крупных компаний, но в нем нет РЖД и «Роснефти».

В конце января Центробанк предложил обязать российские банки отчитываться о счетах и вкладах госкорпораций, госкомпаний, стратегических предприятий и их дочерних структурах. В пояснительной записке к документу сказано, что эта информация будет использоваться ЦБ для того, чтобы усилить надзор за кредитными организациями «в целях исключения риска утраты»бюджетных средств.