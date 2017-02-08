Число запросов в интернете об авиабилетах из России в США увеличилось на 88%. Этот рост зафиксировала аналитическая компания Hopper, сообщает CNBC.

Аналитики связывают интерес россиян к поездкам в США с итогами выборов президента, на которых одержал победу республиканец Дональд Трамп. При администрации Барака Обамы число запросов об авиабилетах в США из России составляло около 387 тысяч в неделю, а затем, в частности после подписания Трампом 27 января миграционного указа, выросло до 730 тысяч.

«Я не могу сказать, что вызывает такой интерес в России, но этот рост явно выбивается из общей картины, так как число поисковых запросов снизилось в столь многих других странах», — отмечает главный стратег Hopper Патрик Серри.

При этом недельное число запросов об авиабилетах в США упало на 17% в 122 странах.

«Трудно в точности сказать, почему число запросов падает, но, как я думаю, создалось впечатление, что двери закрываются и США больше не рады гостям», — добавил Серри.

Напомним, указ, запрещающий беженцам и гражданам семи мусульманских государств въезд в США, был подписан в конце января. Сам президент США заявил, что его указ призван защитить страну от международного терроризма. Запрет на въезд привел к задержаниям иностранцев в аэропортах США, а также массовым протестам в крупных городах.

Для России последствием указа стало ужесточение правил выдачи виз. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать указ, поскольку это «не наше дело».