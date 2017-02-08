Группа неизвестных в Киеве разгромила выставку, посвященную событиям, произошедшим после Евромайдана на Украине, сообщает «Громадське».

Как рассказала сотрудница Центра визуальной культуры, инцидент произошел 7 февраля. На выставку ворвались люди спортивного телосложения с закрытыми лицами. Охраннику выставки брызнули в глаза спреем из баллончика, а затем уничтожили все работы на экспозиции.

По мнению женщины, нападавшие были одеты так, как «одеваются участники ультраправых группировок».

Речь идет о выставке работ художника-анархиста Давида Чичкана «Упущенные возможности». На сайте киевского Центра визуальной культуры сообщается, что выставка «Упущенные возможности» поднимала ряд вопросов, в том числе, чем был, стал и мог бы стать Евромайдан.

Напомним, многомесячная акция протеста в центре Киева, получившая название «Евромайдан» началась 21 ноября 2013 года. События привели к противостоянию между правоохранительными органами и гражданскими активистами, а впоследствии и смене власти в стране.