Глава Карелии Александр Худилайнен в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой источники в Кремле.

Собеседники издания в качестве вероятного преемника называют кандидатуру руководителя Рослесхоза, 40-летнего Ивана Валентика.

Депутат заксобрания Карелии, председатель "Яблока" Эмилия Слабунова в свою очередь сообщила изданию, что разговоры о Валентике были в ноябре-декабре, но потом стали называть других кандидатов - в частности, начальника карельского управления ФССП Андрея Галямова.

Накануне газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила о возможной отставке глав пяти регионов. Помимо Худилайнена, отмечал источник, пост могут покинуть главы Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) области, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, а также губернатор Пермского края (Виктор Басаргин).

В понедельник Басаргин уже заявил, что обратится «к президенту о досрочном сложении полномочий». Накануне президент также отправил в отставку главу Бурятии Вячеслава Наговицына. В то же время в правительстве Ивановской области заявили, что Коньков в отставку не собирается, а информация об отставке глав регионов, которая появилась в СМИ, была получена из неподтвержденных источников.