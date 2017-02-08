По сведениям «Новой газеты», командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный как «Гиви», погиб утром 8 февраля около 6 часов утра.

По предварительной информации, в штаб, где находился Толстых, выстрелили из гранатомета. «Гиви» погиб в своем кабинете.

Еще в октябре прошлого года появилась информация, что «Гиви» планирует покинуть самопровозглашенную «Донецкую народную республику».

Однако сам «Гиви» опроверг сообщения, что планирует покинуть ДНР после убийства другого полевого командира — «Моторолы» (Арсения Павлова).

«Моторолу» — другого известного полевого командира — убили осенью 2016 года: в лифте его дома заложили взрывное устройство. В министерстве обороны ДНР обвинили в убийстве сепаратиста украинских диверсантов.

Михаил «Гиви» Толстых получил известность после боев за Иловайск в 2014 году, а его батальон также принимал участие в боях за аэропорт Донецка и в Славянске. С 2015 года Гиви находился в «черном списке» Евросоюза за участие в вооруженных формированиях сепаратистов.