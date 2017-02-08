В нескольких регионах России задержаны девять членов хакерской группировки, причастной к хищению более миллиарда рублей с банковских счетов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА Новости.

По данным ведомства, хакеры занимались хищением денежных средств со счетов клиентов российских финансовых учреждений с 2013 года. Помимо незаконного проникновения в банковские системы, участники группировки взламывали объекты критически важной инфраструктуры, в том числе стратегических промышленных предприятий России.

Во время обысков полиций изъяла более 90 единиц компьютерной техники, около 4,5 миллионов рублей, а также холодное оружие.

При этом, отметили в МВД, 27 организаторов и участников этой хакерской группировки уже привлечены к уголовной ответственности.

Ранее глава Бюро социальных технических мероприятий МВД России (управление «К») Алексей Мошков рассказал, что сотрудники ведомства за последние полтора года предотвратили множество кибератак на российскую банковскую систему, в результате которых могли быть похищены три миллиарда рублей. Сегодня, по словам представителя ведомства, хакеры прибегают к использованию многовекторных атак, которые позволяют найти индивидуальные уязвимости в системе защиты кредитно-финансовых организаций.

По оценкам ФСБ, всемирный ущерб от компьютерных преступлений за последние годы составляет до $1 трлн. За прошлый год только объекты критической информационной инфраструктуры России подвергались кибератакам около 70 миллионов раз.