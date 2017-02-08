Режиссер Алексей Учитель обратился в Генпрокуратуру с просьбой оградить коллектив фильма «Матильда» от угроз экстремистов, а также от клеветы со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом ТАСС сообщил адвокат режиссера Константин Добрынин.

По его словам, Учитель направил на имя генпрокурора Юрия Чайки два письма. В первом он попросил «оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности» и провести проверку деятельности организации «Христианское государство — Святая Русь» на соблюдение законодательства.

В другом обращении режиссер просит проверить, были ли у депутата Поклонской законные основания для обращения в Генпрокуратуру и обвинения создателей фильма «Матильда» в совершении ряда преступлений.

«За последние несколько месяцев депутат Поклонская сказала так много разного и бросила столько обвинений, что оставить их просто без внимания уже невозможно. С одной стороны, можно было бы просто отшутиться, ссылаясь хотя бы на то, что у российского юриста Поклонской нет российского юридического образования, но теперь она не просто юрист или региональный прокурор, но и российский законодатель, а значит кто-то обязан дать правовую оценку ее специфическому пониманию российского права и законодательства», - сказал Добрынин.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру исследовать сценарий картины режиссера Алексея Учителя «Матильда».

К проверке она попросила привлечь экспертную комиссию из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов), поскольку «в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные — Святые Государь Николай Второй, Государыня Александра Феодоровна, Великие Княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Цесаревич Алексей».

После этого организация «Христианское Государство — Святая Русь» разослала в кинотеатры письмо с требованием отказаться от показа фильма «Матильда». Представители организации заявили, что предпримут «методы борьбы с беззаконием и безумием».