Фигуранту «болотного дела» Максиму Панфилову, дело которого рассматривает в среду Замоскворецкий районный суд, вызвали бригаду скорой помощи.

На прошлом заседании Панфилов жаловался на плохое самочувствие. По словам адвоката Петра Анашкина, последние несколько дней у его подзащитного держится высокая температура. Несмотря на это, Панфилова доставили в суд.

На прошлом заседании судья частично удовлетворила ходатайство защиты Панфилова. Адвокат просил рассмотреть заключение экспертизы института Сербского в закрытом режиме. Прокурор не возражала.

Напомним, Максима Панфилова обвиняют по статьям «участие в массовых беспорядках» и «применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, во время акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года Панфилов якобы препятствовал задержанию «агрессивно настроенных граждан» и ударил сотрудника полиции, пытаясь сорвать с него каску.

В конце октября 2016 года его отправили в психиатрическую лечебницу, где он будет находиться до дня приговора.