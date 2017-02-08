Заседание по делу фигуранта «болотного дела» Максима Панфилова отложили. Судья Елена Аверченко поддержала ходатайство защиты.

Адвокат Петр Анашкин просил отложить заседание, потому что Панфилов жаловался на состояние здоровья. По словам адвоката, который накануне был у него в СИЗО, температура подзащитного была 39, 5. Несмотря на это, Панфилова доставили в суд.

В ходе заседания Максиму Панфилову вызвали бригаду скорой помощи. Приехавшие врачи зафиксировали у него температуру 37, 7.

Напомним, Максима Панфилова обвиняют по статьям «участие в массовых беспорядках» и «применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, во время акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года Панфилов якобы препятствовал задержанию «агрессивно настроенных граждан» и ударил сотрудника полиции, пытаясь сорвать с него каску.

В конце октября 2016 года его отправили в психиатрическую лечебницу, где он будет находиться до дня приговора.