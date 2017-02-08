Блогер Александр Лапшин, экстрадированный накануне из Белоруссии в Азербайджан, может быть помилован, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В ходе многосторонних переговоров о судьбе блогера в числе прочего рассматривался и вариант его помилования после публично принесенных извинений за нарушения законов Азербайджана», — сказал собеседник агентства.

После задержания в Минске Лапшина Россия и Израиль, гражданином которых является блогер, вели переговоры о возможности его освобождения.

«Белорусская сторона проявила принципиальность и однозначно высказывалась за экстрадицию Лапшина, что и было сделано. Возможно, в качестве одного из условий выдачи фигурировал и вариант с помилованием после принесения извинений Азербайджану», — сказал источник.

Сейчас Александр Лапшин находится в Бакинском следственном изоляторе (БСИ).

«Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Белоруссией. Намерены и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье», — прокомментировали ситуацию в российском МИД.

Накануне Лапшина экстрадировали из Минска в Баку. На решение не повлияло обращение супруги Лапшина к белорусским властям с просьбой о предоставлении ему дополнительной защиты.

Также во вторник Верховный суд Белоруссии подтвердил законность решения о выдаче блогера Азербайджану. Напомним, блогера Александра Лапшина, известного под псевдонимом Puerrtto, задержали 15 декабря в Минске по запросу Азербайджана. Его арестовали на два месяца.В конце января 2017 года прокуратура Белоруссии согласилась экстрадировать Лапшина в Баку.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции призвал выдать Александра Лапшина Азербайджану.

«Я же вам поручил: отдайте его по закону. По закону так: россияне хотят его? — нет; израильтяне, он же гражданин Израиля, — ну, вроде, нет. Азербайджан обратился не к нам, а в Интерпол. Мы, согласно решению Интерпола, его задержали, и согласно всем законам и порядку, должны передать его Азербайджану», — сказал он.

При этом Александр Лукашенко добавил, если Израиль и Россия «договорятся, мы сделаем, как они договорятся».