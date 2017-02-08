В пресс-службе главы Карелии не стали подтверждать информацию о скорой отставке Александра Худилайнена.

«Мы работаем в обычном режиме, никаких изменений в работе губернатора нет. Мы не считаем возможным подтверждать или опровергать информацию [об отставке]», — сказали «Новой газете» в пресс-службе главы региона.

В среду газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле сообщила, что Александр Худилайнен в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Собеседники издания в качестве вероятного преемника называют кандидатуру руководителя Рослесхоза, 40-летнего Ивана Валентика.

В начале недели издание также сообщало о возможной отставке глав пяти регионов. Помимо Худилайнена, отмечал источник, пост могут покинуть главы Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) области, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, а также губернатор Пермского края (Виктор Басаргин).

В понедельник Басаргин уже заявил, что обратится «к президенту о досрочном сложении полномочий». Накануне президент также отправил в отставку главу Бурятии Вячеслава Наговицына. В то же время в правительстве Ивановской области заявили, что Коньков в отставку не собирается, а информация об отставке глав регионов, которая появилась в СМИ, была получена из неподтвержденных источников.