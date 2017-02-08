Ленинский районный суд города Кирова начал зачитывать приговор по «делу Кировлеса» в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова. С первых строк стало понятно, что приговор обвинительный. Судья Втюрин считает доказанным факт растраты подсудимыми имущества предприятия.

На приговор Навальный и Офецеров на всякий случай пришли с сумками с личныи вещами.

Как ожидается, приговор будет читаться в течение 3 часов. Сроки суд назовет в самом конце. На прошлой недели, напомним, обвинение в ходе прений сторон запросило для Навального пять лет лишения свободы условно, для Офицерова — четыре года условно. Кроме того, обоим прокуратура также попросила назначить штраф.

В свою очередь сами Навальный и Офицеров, а также их защита попросили вынести оправдательный приговор за отсутствием события и состава преступления как такового.

Навальный и Офицеров в последнем слове заявили, что не считают себя виновными, а дело назвали сфабрикованным. Отмены обвинительного приговора Навальный пообещал добиваться все в том же Европейском суде по правам человека, который уже неоднократно выносил постановления по его жалобам в пользу политика.

Ранее по этому же делу был осужден Вячеслав Опалев, заключивший сделку со следствием и признавший свою вину.

Напомним, Верховный суд России в ноябре прошлого года в связи с решением Страсбургского суда отменил прежний приговор Ленинского суда Кирова от 2013 года, в соответствии с которым Навальный и Офицеров были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы. Решение апелляционной инстанции о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.