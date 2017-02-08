В территориальных водах Нигерии пираты напали на судно BBC Caribbean и похитили семерых граждан России и гражданина Украины, которые находились на борту. Об этом сообщает посольство России в Нигерии в своем твиттере.

«В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных», — говорится в сообщении посольства.

О нападении пиратов на грузовое судно также сообщило издание Maritime Herald. По данным СМИ, пираты напали на судно в Гвинейском заливе, недалеко от нефтяного терминала Пеннингтон в районе дельты реки Нигер.

Моторная лодка с вооруженными людьми на борту подошли к грузовому судну, пираты открыли огонь. Охранники на борту судна «BBC Caribbean» открыли ответный огонь и захват корабля был предотвращен, пишет издание.

Андрей Дубровский