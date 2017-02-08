Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал недопустимыми действия анонимных экстремистов, нападкам которых подвергся режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель, передает Интерфакс.

Песков рассказал, что организация «Христианское государство — Святая Русь» незарегистрирована в Минюсте.

«Мы специально проконсультировались — в Минюсте такая организация не зарегистрирована. То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов, про действия которых и говорил в своем послании президент», — прокомментировал Песков.

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«Естественно, это дорога с двусторонним движением, здесь должна быть взаимная ответственность. Одна сторона должна четко разъяснять отсутствие в своих намерениях оскорбить чьи-то чувства, а другая сторона должна избегать каких-либо попыток оказывать давление на культуру, на СМИ», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру исследовать сценарий картины режиссера Алексея Учителя «Матильда».

К проверке она попросила привлечь экспертную комиссию из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов), поскольку «в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные — Святые Государь Николай Второй, Государыня Александра Феодоровна, Великие Княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Цесаревич Алексей».

После этого организация «Христианское Государство — Святая Русь» разослала в кинотеатры письмо с требованием отказаться от показа фильма «Матильда». Представители организации заявили, что предпримут «методы борьбы с беззаконием и безумием».