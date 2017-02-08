Светлана Дель, у которой столичные органы опеки изъяли 13 детей (большинство из них являются приемными) отказалась подавать административный иск на признание незаконным лишения опекунства, сообщил «Новой газете» ее адвокат Иван Павлов.

Он рассказал, что «Светлана приняла для себя такое решение», однако, по просьбе своей подзащитной, не стал комментировать его причины. Суд принял отказ Светланы от иска.

Кроме этого, Павлов рассказал, что в настоящее время в семье Дель находятся трое детей. Еще двое переданы бабушке под временную опеку, у них есть возможность встречаться с родителями. Остальные восемь находятся в приюте.

«По нашим данным, дети находятся в одном приюте, но точных данных у нас нет: Светлана не имеет возможности встречаться с ними», — добавил защитник.

Напомним, семья Дель дважды пыталась подать иск против столичных органов опеки. Вначале был подан иск в порядке административного судопроизводства, но суд, сославшись на то, что он должен оформляться в порядке гражданского судопроизводства, отказался его принимать. После этого семья подала гражданский иск.

Тогда Павлов говорил, что семья готова отказаться от всех исков и решить дело мирным путем. «Мы не хотим сжигать все мосты — мы должны их строить. По этим мостам дети еще могут вернуться домой», — говорил он «Новой газете».

Напомним, столичные органы опеки изъяли детей у семьи Дель после того, как один из сотрудников детского сада сообщил о следах побоев у одного из детей.

После этого в отношении отца приемных детей полиция возбудила уголовное дело о побоях. А Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении органов опеки и социальной защиты города Зеленограда по статье «халатность».

В феврале стало известно, что отнятые у семьи Дель приемные дети оказались в базе на усыновление. На сайте размещены анкеты четырех детей — Миланы, Сережи, Артема и Кати. При этом в графе «наличие братьев и сестер» указано «нет».