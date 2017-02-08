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Судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин приговорил создателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова к условным срокам. Обоих признали виновными в растрате имущества предприятия «Кировлес».

Навальный приговорен к пяти годам условно, Офицеров — к четырем годам. Также оба должны выплатить штраф по 500 тысяч рублей каждый. Именно о таком наказании для них просил прокурор.

Подсудимые и их адвокаты намерены обжаловать приговор суда.

«Думаю, вас всех интересует: продолжу ли я участвовать в избирательной кампании. Прямо сейчас я участвую в избирательной кампании. Кремль считает меня слишком опасным, чтобы допустить до избирательной кампании. Мы этот приговор не признаем, он будет отменен», — сказал Навальный после суда.

В перерыве в оглашении приговора Навальный отмечал, что текст решения суда на 100% идентичен старому решению.

«Совпадает на 100%. Вот я смотрю старый. Дословно совпадает в орфографических ошибках, в последовательности перечисления свидетелей, в опечатках... Я думаю, это такая специальная демонстрация безнаказанности», — прокомментировал журналистам Навальный, показав старый текст приговора.

При этом Навальный уверен, что условный срок позволяет ему участвовать в выборах президента, поскольку «в Конституции написано только о лицах, содержащихся в местах лишения свободы».

В прошедшие выходные Навальный открыл первый региональный предвыборный штаб — в Санкт-Петербурге.

Напомним, Верховный суд России в ноябре прошлого года в связи с решением Страсбургского суда отменил прежний приговор Ленинского суда Кирова от 2013 года, в соответствии с которым Навальный и Офицеров были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы.

Решение апелляционной инстанции о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.