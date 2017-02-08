В ходе перерыва в оглашении приговора по «делу Кировлеса» (судья остановил чтение через час после начала) глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный обратил внимание на «абсолютную» текстовую идентичность старого и нового приговоров.

«Совпадает на 100%. Вот я смотрю старый. Дословно совпадает в орфографических ошибках, в последовательности перечисления свидетелей, в опечатках... Я думаю, это такая специальная демонстрация безнаказанности», — прокомментировал журналистам Навальный, показав старый текст приговора.

Он пообещал в любом случае обжаловать решение суда. С первых строк приговора стало понятно, что он обвинительный.

На прошлой недели, напомним, обвинение в ходе прений сторон запросило для Навального пять лет лишения свободы условно, для Офицерова — четыре года условно. Кроме того, обоим прокуратура также попросила назначить штраф в 500 тысяч рублей.

В свою очередь сами Навальный и Офицеров, а также их защита попросили вынести оправдательный приговор за отсутствием события и состава преступления как такового.

Напомним, Верховный суд России в ноябре прошлого года в связи с решением Страсбургского суда отменил прежний приговор Ленинского суда Кирова от 2013 года, в соответствии с которым Навальный и Офицеров были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы.

Решение апелляционной инстанции о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.